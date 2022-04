Abdoulaye NDIAYE

LASIMMO EST LE FRUIT D UNE GRANDE EXPERTISE ET D UN LARGE RESEAU DE PARTENARIAT DANS LES LES TRANSACTIONS IMMOBILIERE A DAKAR ET DANS LES AUTRES REGIONS DU SENEGAL..

NOTRE RAISON D ETRE C EST DE DONNER UNE MEILLEUR IMAGE A L IMMOBILIER AU SENEGAL.

NOUS SOMMES BIEN OUTILLES POUR ASSURER LES TACHES SUIVANTES

Les affaires de patrimoine sont une affaire de confiance.

C'est la raison pour laquelle, pour toutes les questions relatives à votre patrimoine, nous attachons une valeur particulière à une collaboration personnelle et fiable avec nos clients et ce en toute proximité.



1/VENTE

2/ACHAT

3/GERANCE

4/ETUDES JURIDIQUES

5/ADMINITRATION DES BIENS IMMOBILIERS

6/GESTION DES TRAVAUX

7/TRES BON NEGOCIATEUR