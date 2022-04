Abdoulaye NDIAYE

Je suis un Documentaliste titulaire du Diplôme Supérieur en Sciences de l'Information et de la Communication (DSSIC) de l'Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai auparavant fait des études de lettres qui ont été sanctionnées par l'obtention au Département de Langues romanes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'un Certificat de Maîtrise (CM) de Portugais. Il y a une chose que j'aime particulièrement faire depuis que je suis enfant,c'est dessiner. Aujourd'hui encore le dessin occupe une partie de mon temps, avec le sport que je pratique régulièrement et la lecture. Sans vouloir me jeter des fleurs, je crois avoir une grande ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit qui me vient sans doute du fait que j'ai eu très tôt à baigner dans au moins quatre cultures:

- la culture Wolof parce qu'à Dakar où je suis né et où j'ai toujours vécu, la langue véhiculaire est le Wolof

- la culture française parce que les cours nous sont dispensés à l'école en langue française

- ma propre culture, la culture peule dans laquelle je baigne et continue de baigner chez moi et au sein des associations qui regroupent des gens de ma communauté

- la culture arabe qui m'est je dirais naturellement familière, car avant d'avoir intégré un établissement public d'enseignement général; j'ai d'abord été à l'école coranique où nous apprenons les rudiments de la langue arabe. Au Sénégal,la langue arabe est en effet très présente du fait que l'Islam est la religion majoritaire et c'est avec les caractères arabes qu'ont été d'abord transcrites plusieurs de nos langues nationales.

Mon passage au Département de Langues romanes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar m'a enfin permis de découvrir les mondes lusophone et hispanophone.



Mes compétences :

Arts graphiques

Computational Fluid Dynamics