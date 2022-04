Abdoulaye NDIAYE

Je suis en voie de me constituer cette année mon portefeuille de stages professionnels pour compenser les missions qui n’ont pas été faites les années précédentes. J'ai le goût des challenges, la recherche d’une fierté d’appartenance et un environnement de travail joyeux et innovant. Bâtir un environnement de travail exceptionnel est l’un des objectifs de ma vision de stratégie d’entreprise.



Mes compétences :

Organisation et Opération de Commerce internationn

EViews

Relations Inter-Bancaires

Base de données

Comptabilité des Assurances

Crédits Intérieurs et Extérieurs

Risques de crédits bancaires

Instutitions financières

ALM

Mathématiques Financières

Gestion financière

Financements des investissement

Comptabilité des Sociétés

Assurance

Marketing relationnel

Droit des affaires

Droit du travail

Economie

Microsoft Office

Gestion de patrimoine

Management

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Comptabilité bancaire

Comptabilité analytique

Finance de marché

Analyse financière

Comptabilité approfondie

Gestion de portefeuille

Risk Analysis