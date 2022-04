Abdoulaye NIANG

Je suis un géomètre topographe j'ai travaillé dans beaucoup de cabinets mais actuellement je travaille en free-lance Je suis homme de terrain et homme de bureau je suis méthodique,efficace et disponible

Je suis a votre disposition pour tout travaux topographique auquel vous voudriez me confier que ça soit ; un lotissement de terrain,un levé,une étude de route,d'assainissement,d'adduction d'eau ... ou si vous voulez acheter des terrains

merci pour tous ceux qui auront visité ce profil.



Mes compétences :

Performance

Topographie