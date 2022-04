Je me nomme Abdoulaye OUEDRAOGO. Présentement Gestionnaire Administratif et Financier Chez AAK-BURKINA FASO (AAK-BF), je suis titulaire d'un MASTER EN FINANCE (MSc Finance) D'EUROMED Management / Marseille (France) et d'une Maîtrise en Sciences de Gestion(MSG) de L'Université de Ouagadougou. Je suis burkinabé de nationalité.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Gestion administrative

Gestion financière et comptable

Finance d'entreprise