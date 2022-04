AGENT APPRO-LOGISTIQUE A LA MANUTENTION AFRICAINE MALI.

JE SUIS CHARGE DE PORTE FEUILLE CLIENT MINIERS ET BTP JE M OCCUPE DE PASSER , SUIVRE ET LIVRER LEURS MATÉRIEL JE GÈRE EGALEMENT LEURS FEEDBACK ET ÉTABLI LEUR REPORTING



Mes compétences :

Logistique

Commercial

Anglais

Approvisionnement