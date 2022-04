Abdoulaye OUSMANE

Je suis titulaire d'une Maitrise en Economie avec option Finance obtenue a The City University of New York; j'ai une experience de 2 ans en tant que Consultant a The Bank of New York, ou je m'occupais des operations de FX et transfers multiple au sein de la division Global Payments. J'ai aussi une experience d'un an et demi dans la vente au detail a CapUsa. Mon interet se porte sur la Banque ou les firmes Conseils et Services.



Mes compétences :

Analyse financière

Analyse quantitative

Esprit d'équipe