Abdoulaye POUYE

Ayant acquis une expérience professionnelle de neuf (09) ans dans les domaines de la Comptabilité, du Contrôle Financier, de la Sûreté aéropotuaire, du Notariat, dont trois (03) ans dans des institutions bancaires.

En effet, j’ai eu à faire des stages dans des organisations de développement et dans des PME. Ensuite, j’ai travaillé dans un projet comme assistant administratif et financier, dans un cabinet de notaire comme comptable et dans des banques comme opérateur delta polyvalent (caissier, trieur, agent de crédit et dabiste). Actuellement, j’exerce les fonctions de Responsable de la gestion des liquidités à l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA).

Ayant une parfaite maîtrise des techniques de vente et de négociation ainsi que des outils de gestion et de contrôle. Et, une aptitude au leadership, un sens des responsabilités et des qualités managériales.



Mes compétences :

Banque

Informatique

Commercial

Je suis à l'écoute de tous pour un échange d'exper