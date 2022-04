Abdoulaye Racine SENGHOR

Sénégalais, originaire de la belle et riche région du Sine Saloum, j'ai grandi entre Sokone, Foundiougne et Kaolack.

Professeur de Lettres, Critique littéraire et Poète, j'ai exercé les fonctions de

- Directeur de l'Enseignement Moyen et Secondaire Général au Ministère de l'Education

- Secrétaire Exécutif de ARCHES, projet d'Harmonisation des Enseignements Secondaires en Afrique francophone

- Directeur des Arts au Ministère de la Culture

- Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie

- Conseiller technique du Ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement des compétences

Communication institutionnelle

Arts et culture

Education