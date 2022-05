Abdoulaye RENÉ (ABDOULAYE RENÉ)

Je viens de sortir diplômé du Master 2 Economiste Statisticien du développement et de la population -ESDP de l'université de Bordeaux après une expérience de stage réussi. Mon profil est donc économiste statisticien, démographe et data analyst à travers toutes les formations connexes que j'ai suivi. Je suis activement à la recherche d'une opportunité d'emploi dans le domaine de l'analyse de donnés ou du chargé d'études économiques et sociales.