Je suis importateur exportateur Sénégalais.je suis aussi un technicien en transit. Je suis courtier des entreprises G.M.B, ELOF, SET 2000 et UNIVERSAL BUSINESS

Je m'intéresse au commerce inernational et je veux avoir des partenaires dan l'import export dans les domaines de l'électricité, la quincaillerie générale, les produits phytosanitaires etc...



Mes compétences :

Appel d'offres

Transit