Abdoulaye SAKHO

Professeur Agrégé de Droit Privé. Spécialiste du Droit Economique et premier Directeur de l’Ecole Doctorale « Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion » (EDJPEG) de l’Université Cheikh Anta Diop, le Professeur Sakho est un spécialiste reconnu du droit des affaires aussi bien dans la recherche que dans la formation. Cofondateur du laboratoire de droit rural qui a contribué à la mise en place du code forestier du Sénégal. Il participe régulièrement aux réunions du groupe de réflexion initié par la Banque Mondiale sur le PSE et particulièrement l’agriculture. Il est l’un des plus grands spécialistes africains de la Régulation. Il est le rédacteur des Actes additionnels de la CEDEAO sur les télécommunications. Il est le Directeur fondateur du master droit de la Régulation et du Master droit du sport et l’actuel Vice-Président du Comité d’homologation des Normes de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptable Agréés. Il est aussi Administrateur et membre Fondateur de l’Institut Sénégalais des Administrateurs (ISA), Administrateur et membre fondateur du Consortium pour la Recherche Economique et Sociales (CRES) et Membre du Comité Éthique de la Recherche de l’UCAD. Outre ses fonctions dans l’enseignement universitaire, il est le fondateur du premier forum de la régulation en Afrique de l’Ouest, il est également collaborateur à plusieurs éditions scientifiques dont la Revue Internationale de Droit Economique et la Revue Lamy de la Concurrence (une publication du groupe Wolters Kluwer) dont il a signé l’éditorial du numéro 41 (Octobre/Décembre 2014) sur le thème de la Régulation en Afrique et, dans le numéro 40, le professeur a signé un article intitulé « Libertés et contraintes dans la réglementation du marché des télécommunications en Afrique de l’Ouest : exemple du marché sénégalais ». Le Professeur Sakho a été le premier Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes et Vice-Président de la Commission Nationale de la Concurrence. Il est l’auteur de plusieurs publications et recherches sur la Régulation. Il a dirigé et continue de diriger de nombreuses thèses sur le thème de la régulation.



Mes compétences :

Conseil juridique