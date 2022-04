Abdoulaye SALL

Bonjour Madame, Monsieur,

Je suis passé après ma licence de sociologie du master recherche interdisciplinaire '' Territoire, espace et sociétés '' de l'Ehess au master professionnel des sciences politiques '' Conduire et évaluer les politiques politiques '' de Paris 13. Ce parcours m'a permis de développer des compétences variées que j'ai pu opérationnaliser lors de mon stage de fin d'études de cet été à la mairie d'Aubervilliers, par la mobilisation de mes acquis. A cet effet, le stage portait sur l'évaluation des impacts de la qualité de l'accueil social après la restructuration et de la transformation numérique des services publics dans l'accès aux droits.



Mes compétences :

Prise de notes

Enquête qualitative

Microsoft Office

Note de synthèse

Benchmarck

Analyse des besoins

Entretiens professionnels

Évaluation d'entreprise

Cartographie

Analyse de données

Gestion de projet

Prise d'initiatives

Enquètes de satisfaction

son management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

QGIS

Tableau