Abdoulaye Sékou CAMARA

Je sais analyser les priorités, se plier aux contraintes de ma fonction et trouver, dans tous les cas, la solution la mieux adaptée. Je sais constituer et me plier à un cahier des charges.

Possédant de bonnes capacités rédactionnelles et de maîtrise le matériel spécifique à la pratique de mon activité.

En générale, je gère et contrôle le parc informatique ainsi que le réseau de télécommunication au sein de ma compagnie.



Mes compétences :

PABX (Tribox)

Microsoft Windows 2008 Server r2

Dolibarr

Odoo

Microsoft windows 7; 8; 8.1 et 10

Gestion libre de parc informatique (GLPI)

Maitrise du pack office (2007,2010,2013)