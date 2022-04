Abdoulaye SISSOKO

Objectifs professionnels :

- Développement des petits centres,

-  Gestion des Ressources Naturelles,

-  Développement local, et décentralisation,

-  Gestion et évaluation de projets;

-  Organisations de développement

Domaines de Compétences

- Etudes de faisabilité et accompagnement des projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement,

- Assistance à la maîtrise d'ouvrage dans la gestion des projets de développement local,

- Etablissement de guide d’entretien,

- Planification d’activités,

- Suivi et évaluation de projets,

- Plans de développement communaux et régionaux,

- Etudes sociales et de faisabilité,

- Montage de projets de développement et recherche de financement,

- Gestion des partenariats,

- Représentation d’organisations de développement.

- Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Power point, Access, Map info et Internet)

- Maintenance et entretien des stations de pompage