Abdoulaye SONKO

Bonjour et merci de votre visite sur mon profil.

Issu d'une formation en comptabilité et gestion d'entreprise, mon parcours s'est très vite orienté vers l'encadrement des masses rurales. Mon expérience des O.C.B a commencé en 1993 avec l'ARKAD, une association de ressortissants, puis j'ai continué comme consultant pour les GIE et GPF;

je suis actuellement employé du Ministère de la Recherche Scientifique et détaché en qualité de Gestionnaire au Centre de Recherche & d'Essais en TIC de Sacré Coeur.

J'ai décidé de créer ma société en me lancant dans l'Agrobusiness car persuadé de mon potentiel dans ce domaine. Je suis à la recherche de partenaires, investisseurs, conseils.

Contactez moi afin que nous puissions identifier des synergies communes.



Mes compétences :

Artisanat

Développement durable

Electronique

Encadrement

Gestion de projets

Informatique

Planification

TIC