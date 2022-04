Bonjour! bienvenue sur mon profil!



Engagé, motivé et surtout passionné du domaine technologique, j' ai à cœur de donner le meilleur de moi afin de satisfaire mes collaborateurs, ma hiérarchie et surtout, mon besoin de me rendre utile.

Rigoureux,charismatique et disponible,force capacité à manager, sociable, attentionné, tel est mon caractère principale.



Mes compétences :

Exploitation de centrales thermiques