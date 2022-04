Abdoulaye SOW

Agiliste passionné et convaincu, je m'exerce à améliorer continuellement mes connaissances et pratiques pour servir au mieux mes clients. Ma principale inspiration, ici, est d'aider les personnes et organisations à grandir par leurs propres moyens en s'appuyant sur du partage, des interactions, le tout dans dans la bonne humeur...



Mes compétences :

Programmation

Communication

Développement web

Web services

Visual Studio 2010

C# et VB DotNet

Ingénieur

Méthode agile

Kanban

Scrum

Scrum master