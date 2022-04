Abdoulaye TALL

Ingénieur en télécommunications ayant de solides connaissances théoriques et pratiques dans le domaine des réseaux mobiles. A developpé des algorithmes d'optimisation pour le réseau mobile en vue notamment de réduire l'interference entre cellules, d'équilibrer les charges ou encore d'optimiser l'allocation de ressources aux utilisateurs. Aborde les problèmes avec un souci pratique tout en s'intéressant aux solutions généralisables.

Objectif professionel: Expérience pratique en ingénierie radio, optimisation, déploiement et participation aux évolutions des réseaux mobiles notamment sur le SON.%, et/ou ouverture sur le réseau coeur.



Mes compétences :

UMTS

SQL

Python Programming

JavaScript

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

3G Networks

2G Networks