Abdoulaye TAMBA

Bonjour je suis un ancien étudiant à ISMEC et je suivais Commerce International. je faisais partie de la promotion 2010-2012 et j'ai continué ma licence dans l’institut en 2013. Actuellement je suis à la recherche d'emploi dans le secteur commercial, du marketing et de la communication et de la négociation.

je suis toujours à l'écoute.

contact: 77 033 64 32/ 77 731 67 81 / 77 906 54 11 ou 30 118 49 12



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ACESS