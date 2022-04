Je m'appelle Abdoulaye TAYE, je suis de nationalité sénégalaise. J'ai maintenant un an d'expérience et je suis à la recherche active d'emploi. Je suis patient, rigoureux et ambitieux. J'ai une licence professionnelle en transit transport et logistique. Merci de me contacter au +221 77 975 56 38/ 78 110 16 29 ou mon adresse E-mail: tayeablaye@gmail.com. Merci pour des opportunités liées à mon profil.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet et messagerie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Transit

Sorties