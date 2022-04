Abdoulaye TRAORE

J'ai jouer au football et au haut niveau dans mon pays la cote d'Ivoire, et ici en France je met mon savoir au service de la commune de Pierrelatte en entrainant les enfants du centre de formation.

J'aimerais apprendre plus car J'aime ce que je fait, j'ai trois formations et certifications à mon actif le CFF1, CFF2 et le CFF3 je continu d'apprendre et J'aime les chalenges .