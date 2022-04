Abdoulaye TRAORE

Ingénieur d'Agriculture et du Génie Rural, ayant plus 35 ans d'expériences dans le domaine du développement rural, notamment la formation des agriculteurs, l'appui-conseil et la gestion de projet de développement.

Membre Associé d'un Bureau d'Etude de Formation & d'Appui-conseil depuis octobre 2010, année de départ à la retraite. Spécialiste en vulgarisation agricole et suivi opérationnel des productions agricoles.

Ayant effectué plusieurs étude de plan stratégique et de plan d'actions pour les faîtières des organisations de producteurs de coton du Mali. Aussi des études de faisabilité, d'évaluation de projets de développement rural, et formation à l'introduction de nouvelles cultures porteuses telle la pomme de terre et le maraîchage en contre saison dans les aménagements hydro-agricoles.