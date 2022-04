Abdoulaye TRAORE-ZAKARI

J'offre l'expertise dans les domaines suivants:



1- Collecte des données sectorielles et par structure intervenant dans le secteur en vue de toute étude (institutionnelle, d’identification de projets, de schémas directeurs, de faisabilité, d’exécution et de revue) du secteur Eau Potable et Assainissement (EPA) en milieu urbain et péri urbain.



2- Evaluation de projets (réformes institutionnelles, études, travaux, prestations de formation et d’assistance technique) du secteur EPA en milieu urbain et péri urbain.



3- Organisation (institutionnelle, structurelle et technique) de la gestion du secteur EPA et élaboration de stratégies de développement de Services Publics d’Eau Potable et d’Assainissement (SPEPA).



4- Animation de séminaires/cours nationaux et/ou régionaux traitant des aspects institutionnels, structurels, organisationnels et techniques de gestion du SPEPA.



5- Elaboration de Cahier de Charges du SPEPA et de Contrats (de gestion, d’affermage ou de concession).



6- Gestion partagée des SPEPA dans le périurbain et dans les petits centres urbains (ou gros villages), fondée sur le PPP où les acteurs sont : Etat/Collectivités Locales/ Communautés de Base ; ONG ; Opérateur privé local et Entreprise nationale d'EPA ».



7- Sensibilisation et initiation à la gestion du SPEPA (Gestion et mobilisation des ressources en eau, Production et Distribution de l’EP, Planification et programmation des investissements, Maîtrise d’Ouvrages d’EP, Contrats de gestion du SPEPA, etc.).



8- Audit de performance des SPEPA.