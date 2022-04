Abdoulkader OLAD BOUHOUL

Mon nom est Olad Bouhoul Abdoulkader.Étudiant à l'université de Roanne en M1 Génie Industrielle recherche.

Je suis à la recherche de stage dans une entreprise industrielle, au poste de la production,logistique ou de la qualité,quelque soit le lieu en France.

J'ai une grande amoure à mes objectif, je suis quelqu'un planifier et je me donne moi même des marge en cas que je rencontré des obstacles lors de la réalisation de mes objectif . Je me suis jamais retarder à mes etude, même lors de mes stage aussi , j'ai jamais eu de retard ni d'absence . Je m'intégrer vite à mon lieu de travail. Je suis capable de travailler avec un groupe et aussi seule. J'ai aussi la capacité d'évoluer avec l'entreprise, j'aime le marcher de la concurrence et je suis quelqu'un de créative.

Merci de votre honorables compréhension.



Mes compétences :

MATLAB

SAP, LABVIEW,ARENA,EXCEL ,ACCÈS

GMAO ,5S, Pareto