Abdoulkadri SOULEYMANE

Spéciliste en formation,montage des UNITES de fabriques de savon de mènage à partir des matériaux locaux.

La formation comporte trois modules:

-Module01:Savon en boule de forme ronde,

-Module02:Savon en barre à froid de forme rectangulaire,

-Module03:Savon en barre à chaud de forme rectangulaire.

Chaque module comporte de 02PARTIES:

-Une partie théorique,

-Une partie pratique.

La question,que je me pose actuellement;c'est de savoir (OU POURRAIS-JE M'ADRESSER?)

J'ai établi des brochures de formation,dans le domaine de la fabrique du savon;vu mes expériences professionnelles de plus de 20 ans dans ce métier.

Je voudrais avec l'autorité publique,privé et même les ONG humanitaire,introduire mes modules de formation dans les établissements et collèges techniques en AFRIQUE.

SECTION: TRAVAUX PRATIQUES.

MES COORDONNÉES: 0022372117495/65750579.

E-MAIL: abdoulkadris@yahoo.fr



Mes compétences :

Du 1er Juin au 31 Octobre 2016 : Moniteur à l’ONG