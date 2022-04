C'est un centre d'urologie ou Dr Abachi Abdoullah Chirurgien Urologue Spécialisé en chirurgie de l'urètre principalement et en chirurgie endoscopique de la lithiase urinaire et chirurgie de prostate.

It is Algiers center for urology created by Dr Abdoullah Abachi a urological surgeon, his main activity is urethral surgery 'difficult cases' and in second position endourology for urological stones and prostate surgery.