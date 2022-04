Abdoullahi KAOURA

J'ai travaillé pendant plus de dix ans en tant que fonctionnaire de police technique, période au cours de laquelle j'ai acquis une grande expérience de terrain, j'ai appris a gérer des situation de conflits, a connaitre , accepter et aider mon prochain. Je suis dynamique, rigoureux, organisé, patient, et déterminé. Je suis ouvert a toutes les opportunités car je m’adapte a tous; le changement; le nouveaux ou le différent ne m'effraie pas.



Mes compétences :

Manutention