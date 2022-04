Je suis ambitieux voulant etre un modèle professionnelle pour les futurs générations comme l'a fait le Dr Ben Carson, ou encore comme par exemple le Pr Harouna Yacouba. J'aime prendre des defis et acquerir les experiences de la vie. Pour moi l'echec n'est pas une fin mai plutôt un encouragement pour m relevé et m battre de plus car la reussite est au bout de l'effort de la souffrance.... Ambitieux de pouvoir contribuer au développement de ma patrie.