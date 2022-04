Abdourahamane AOUSSI ALMAMY

Nom : Aoussi Almamy

Prénom : Abdourahamane

Date et lieu de naissance : 15/10/1967 a Abala ( Filingué)

Nationalité : nigérienne

Adresse : Niamey quartier Kalley Nord Abidjan

Téléphone : 99818491 ou 91693202

19751981 : Certificat d'Etudes Primaires du Premier Degré Franco-Arabe

1982- 1987 : Brevet d'Etudes Franco-Arabe

1988- 1991 : Baccalauréat Franco- Arabe

1994- 1998 :Maitrise en Civilisations Islamiques a l'Université Ezzitouna de Tunis

1999-2002 : Diplome d'Etudes Approfondies a l'Université Ezzitouna de Tunis

2002 : Inscription en Thèse de Doctorat a l'Université Ezzitouna de Tunis

2003-2005 : Service civique national et publication d'articles

2005-2011 : Traducteur et Journaliste a la Radio la Voix de l'Afrique a Tripoli en Libye

2011- 2013 : Traducteur et Journaliste a la Radio et Télévision Dounia





Mes compétences :

Traduction