Abdourahamane MOULAYE

Titulaire d’une Maitrise en sociologie de la Communication, des médias et des nouvelles technologies, je travaille depuis 2009 au sein du Groupe conseil en Communication STARCOM.

Entouré de spécialistes d’horizons divers, cela m’a permis de développer mes compétences, de construire des bases solides et une pratique bien ancrée.

Mes principaux atouts sont :

• Capacité d’analyse et de rédaction, sens de l’organisation

• Connaissance du secteur privé nigérien etmalien, des Institutions, des médias, de la société civile, du cadre de la coopération internationale

• Culture d’entreprise, culture de l’information et des nouvelles technologies.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Design

Éditorial

Editorial design

Management

Management stratégique

Marketing

Marketing social

Réalisation

Realisation vidéo

Seo

Video

Web

Web design