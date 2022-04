Je m'appelle Abdourahman Houssein Hersi,je suis un titulaire d'un Baccalauréat professionnelle en filière énergétiques.



j'ai 5 ans d’expérience du domaine professionnelle et une formation des six mois avec des expert allemand en tant que théorie et pratique.



de ce faite j'ai une attestation que je puisse devenir un formateur en énergie renouvelable surtout le solaire photovoltaïque.