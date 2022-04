Je suis titulaire d'un doctorat en Sciences économiques et d'un master en sciences du management. J'ai de 7 années dans les études économiques et 'enseignement de la finance. Je dispose de compétences en gestion financière, comptabilité et en finance de marché.



Mes compétences :

Comptabilité

Econométrie

Analyse financière

Gestion financière

Economie d'Entreprise