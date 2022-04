Abdourahmane DIOUF

J'ai grandi à Kaolack ou j'ai fait mes études secondaires au Lycée Gaston Berger jusqu'en 1979.

J'ai fait un séjour en Sierra Leone ou j'ai travaillé à l'hôtel Mammy Yoko comme Tour Guide et ensuite dans les mines de diamant de Sefadou avant la guerre.

A mon retour au Sénégal, j'ai commencé une carrière à Plan Sénégal en 1992 comme Front Line Staff pendant presque une quinzaine d'années, et ma passion pour l'image et pour l'informatique m'a conduit à l'Equipe Comm. de Plan Sénégal ou j'ai en charge tout ce qui est mis a jour site web, réseaux sociaux, confection et publication supports de communication.