Abdourahmane DOUCOURE

Je suis Doucoure Abdourahmane j'ai 29 ans et actuellement étudiant en DT électronique pour une durée de 6 mois en pratique : dépannage - entretien.

Après lobtention de mon Baccalaureat en 2012 j'ai pu me former en informatique notamment en bureautique pour 3mois et actuellement je me suis spécialisé dans le domaine de l'électronique qui m'intéresse bocoup parce que c'est un metier d'avenir et on peut créer des choses extraordinaires. J'adore innover , decouvrir plus sur la nouvelle technologie.



Mon objectif : je voudrais être un ingenieur en electronique et en même temps ouvrir un centre commercial où l'on vend toutes sortes d'appareils électronique y compris les appareils solaires eoliennes etc.



Mes compétences :

Je suis Doucoure Abdourahmane j'ai 29 ans et actue