Bonjour, je m'appelle Abdourahmane Kane et mes intimes m'appellent Tengala, nom que m'a donné ma mère à ma naissance. Ainsi je suis Peul, du Sénégal descendant de Koli Tengala, ancien guerrier Peul de la dynastie des déniyanké et qui a régné au nord du Sénégal entre le 11ème et le 12ème siècle B.C.

Je suis né en septembre 1968 et après mon Bac, j'ai enseigné après un court passage à l'Université Cheikh Anta Diop de dakar. Mais je suis présentement et ceci depuis bientôt 10 ans animateur social dans une ONG qui travaille sur la protection de l'enfant.



Mes compétences :

Enseignant