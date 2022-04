Je m'appelle Abdourahmane Kanté, de nationalité sénégalaise, habitant à Dakar



Dynamique, déterminé, créatif, passionné, expérimenté, ayant travaillé aux Assurances Générales Sénagalaises, à Négosen Group, à Canal+ Sénégal, etc... Mon passage dans ces différentes sturctures mais surtout à Canal+ Sénégal en tant qu'Attaché Commercial puis Responsable de Zone (Sud puis Nord) m'a permis d'engranger une grande expérience de la vente, du management et une connaissance très approfondie du Sénégal et de sa topographie (création et gestion d'un grand réseau de distribution dans tout le Sénégal) que je souhaiterais mettre au service de toute entreprise.



Parlant couramment le français et ayant un bon niveau en anglais, je dispose d'un fort dynamisme, d'un professionnalisme sans faille, d'une grande capacité d'adaptation à tout groupe, d'une transversalité et d'une loyauté avérées que je souhaiterais mettre en oeuvre pour le développement de toute entreprise...



Ainsi, je pourrai participer activement au développement de toute entreprise en y apportant mon expérience du terrain, mes aptitudes en techniques de vente et mon engagement sans faille.

Disponible immédiatement, je reste à votre disposition pour un éventuel entretien et un complément d'informations.



Mes compétences :

rigoureux

créatif

dynamique