Abdourahmane NDIAYE

Docteur en économie (1999), je suis conférencier, manager de Diewo Consulting et chargé d'enseignement (IUT Michel de Montaigne, Université Paris Saclay et Kedge Business School (ex-Bordeaux Ecole de Management). Parallèlement je suis formateur au Centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) et au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Mon expertise a pour focale l'économie sociale et solidaire dans ses dynamiques au sein des territoires, l'entrepreneuriat social, la concertation et la participation des habitants au projet urbain dans le cadre de la ville durable, les nouveaux modes d'habiter et la responsabilité globale de l’entreprise.



Mes compétences :

Mobiliser Circuits Courts Alimentaires

Analyser Acteurs Économie sociale et solidaire

Étudier Clusters et Dynamiques de proximités

Ingénierie formation : monter, animer, évaluer

Animer une démarche de solidarité internationale

Monter un projet coopération décentralisée

Sensibilisation et Mise en place Stratégie RSE

Créer et animer un processus participatif

Entrepreneuriat social