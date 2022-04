Chef comptable & Analyste dans une holding reconnue à Agadir. Ancien Consultant dans la société d'expertise comptable, et ayant un diplôme en normes comptables françaises et internationales à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'agadir. J'excelles l'audit financier et la lecture et l'interprétation des états financiers.



Mes compétences :

Auditeur financier

Comptabilité

Consolidation

Consolidation des comptes

Finance

TPX

Management

Audit