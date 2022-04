Abdourahmane SARR

Après l'obtention du Bac en 2008, j'ai suivi une formation en Management des entreprises à l'Institut Supérieur de Management sanctionné d'un Diplôme Supérieur de Gestion (Bac + 3). Suite à cela, je me suis inscrit en Programme Master et je me suis spécialisé en Finance/Audit. Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué des stages pratiques à la CNCAS St-Louis, à la SONATEL St-Louis et la Mutuelle FEPRODES. Actuellement, je suis comptable à la Mutuelle FEPRODES depuis Juillet 2011. Parallèlement, je suis le Gestionnaire financier de FEPRODES Association dans le cadre du Programme d'Amélioration de Sécurité Alimentaire coordonné par l'ONG Habitàfrica. Je suis très dynamique, organisé, engagé et j'aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Finance