Chercheur dans le domaine de l'automatique, mes axes de recherche ont pour cadre la sûreté de fonctionnement et diagnostic des systèmes dynamiques. Je me suis particulièrement concentré sur le développement d’une approche originale de diagnostic, c’est-à-dire la résolution du problème inverse de la relation "cause à effet" connaissant principalement l’effet par ses symptômes observables.



Mes compétences :

Informatique

Mathématiques appliquées

Automatismes et contrôle commande

Modélisation