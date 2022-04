Abdoussalami MOUSSA

Je m'appelle MOUSSA Abdoussalami.

Titulaire d'un Bac professionnel MVP (Maintenance des Véhicules Particuliers).

Actuellement je suis étudiant à l'Université Nice Sophia Antipolis: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Histoire/Géographie.

Étant une personne honnête, sincère, ponctuelle, leader, organisateur, sérieuse et appliqué.

Espérant poursuivre mes étude en Droit et langue.

Je postule car je cherche de nouveaux défis et en même temps travailler pour plus d'expérience et gagner un peux d'argent afin de financer mes études supérieure.

Car je suis une personne d'autant d’efficacité et polyvalent a plusieurs poste clé différents.

Je suis un leader et organisateur.

De plus j'adore les nouveaux défis et pouvant improvisé en cas de souci sur le terrain ensuite je suis doter de grande talent sociable.

J’aimerais apporter mon enthousiasme et ma créativité à proposer et mettre en œuvre des solutions en Intelligence Artificielle adaptées à des environnements innovants et complexes.

J’appréhende rapidement les nouvelles technologies, force de proposition et résolument orienté vers la résolution des problématiques métiers. Je suis disponible à votre convenance pour vous présenter mon parcours et vous détailler mon projet professionnel de vive voix.

Je recherche une société qui me permette d'exprimer pleinement mon potentiel au travers de missions enrichissantes et variées dans le domaine des ressources humaines.



Je recherche surtout à accomplir une mission qui s'intègre dans un projet d’entreprise pour avoir de vraies responsabilités et pour que mon potentiel puisse être utilisé dans un cadre professionnel. Dans cette optique, votre entreprise correspond tout à fait à mes attentes vous qui, cherchez à améliorer les conditions de travail de vos salariés …

En effet, rien n'est plus gratifiant que de pouvoir déguster ses propres fruits et légumes et herbes aromatiques.



J'ai une attirance en même temps une cohésion avec la cuisine, la preuve depuis tout petit ma mère ma appris a préparer plusieurs de ses plats différents, pareil pour ma grande mère j'ai toujours aimé la cuisine.

Suivre les nouvelles tendances et les évolutions du marché en termes de styles, couleurs, formes mais aussi en termes de nouvelles matières.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word