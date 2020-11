Abid EL GHOLLAM

Actuellement étudiant en Master 2, spécialité Génie Civil parcours BIM Ingénierie des Structures de Bâtiment à l'Université de Lorraine à Nancy, et titulaire dun diplôme dingénieur détat en Génie Civil de lEcole Nationale Polytechnique en Algérie, je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait me permettre d'effectuer mon stage de projet de fin détude, d'une durée de 6 mois à partir du mois de Février. Celui-ci me permettrait daccroitre mon expérience professionnelle dans le secteur de la construction, mais également de développer mes compétences et connaissances dans lenvironnement de suivi et détude technique des structures en Génie Civil.