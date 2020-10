42 Consulting conseille et accompagne les projets technologiques et digitaux de ses clients, en proposant 3 offres dédiées aux métiers : Finance/Assurance, Médias/Télécom et Digital / Data.



Depuis 2006, au fil de plus de 500 projets réalisés notamment pour les grandes banques françaises, les assureurs, les chaînes de télévisions et les opérateurs télécoms, nous avons développé notre expertise dans laccompagnement des directions techniques et métiers sur la mise en œuvre de projets stratégiques et technologiquement innovants.

Cette expertise, à la fois métier, technologique et méthodologique, nous permet dassurer notre mission : livrer, pour chaque projet, des solutions opérationnelles et efficaces qui répondent aux enjeux et besoins des métiers.



42 Consulting, cest avant tout une équipe de geeks, dexperts, de passionnés réunis autour dun projet commun : accompagner la révolution digitale pour créer le monde de demain.



Pour plus d'info : abla.nabil@42consulting.fr