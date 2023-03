Abou Ahmed TAHIR

Bonjour, je suis ingénieur mécanique de construction et conception avec 10 ans d'expérience dans le développement et la conception dans différents projets. J'ai de l'expérience avec SOLIDWORKS, Vous avez une idée/un croquis pour un nouveau produit ? Je vous soutiendrai pour le réaliser.

Envoyez-moi simplement votre idée, croquis ou une photo de votre produit et je



créer un modèle 3D selon les exigences techniques de certains processus de production.



Ce que je peux proposer :



Modélisation CAO 3D

Conception CAO 3D

CAO pour le moulage par injection

Conception de tôlerie

Formats STL pour l'impression 3D

Modèle 3D dans n'importe quel format

Vue éclatée du modèle

Conception et prototypage

Dessins de fabrication

Conception de produits mécaniques

modélisation 3D

Concevoir

Dessin technique 2D

La conception des produits

Assemblages

Satisfaction garantie à 100 %



Remarque : J'essaierai de livrer le plus rapidement possible.



Merci de me contacter avant de passer commande