Aboufath MOHAMED

Notre société ARTIC MYCOM intervient dans le domaine de Froid industriel, On est Spécialisé dans la conception de machines frigorifiques aux fluides naturels NH3 et CO2 sur notre Usine sur la France. Les applications dans l’agro-alimentaire, les industries pharmaceutique, chimique, aéronautique etc. exigent une fiabilité́ d’exploitation totale

Nous ​somme filière au Maroc de la société MAYEKAWA MYCOM leader mondial de la production d'unités de compression et de vente de pièces détachées, nous somme aussi représentant des marque RFF "Robinet Frigorifique Français" et USReco spécialiste de la régulation de fluide.

Nos référence sur le Maroc :

 01 Skid pompé à l’ammoniac de 400 KW Régime -42°/+45°C, Frelite à Moulay Boussleham .

 03 Skid pompé à l’ammoniac de 300 KW Régime -11°/+45°C, Frigo Tarik ( Arbor) à Casablanca.

 01 Groupe de compression de 203 KW Régime -9°/+35°C, Coliamo à Oujda.

 02 Skid pompé à l’ammoniac de 400 KW Régime -7°/+45°C , Somadir à El Jadida.

 Koutoubia, abattoir Casablanca, OCP, Extra lait,….

