Abouzite HASSAN

GB & Waters, Maroc

De 2004 à 2005 : Service clients sur les système de traitement d'eau marque MILLIPORE.

De 2005 à 2007: Service clients sur l'HPLC waters SAS (chomatographie liquide haute performance)



En charge de la qualification des installations, de la formation des clients, des interventions correctives et préventives dans le cadre des contrats. Gestion des commandes de pièces, des rendez-vous ; rédaction des rapports d’intervention et des devis. Poste basé à domicile.



De 2008 à aujourd'hui : Manager service clients waters sas maroc sur l'HPLC (chomatographie liquide haute performance),l'UPLC (chomatographie liquide ultra-haute performance), et la LC/MS/MS (filtres simple quadrupolaire et tandem quadrupolaire).



En charge de la qualification des installations, de la formation des clients, des interventions correctives et préventives dans le cadre des contrats. Gestion des commandes de pièces, des rendez-vous ; rédaction des rapports d’intervention et des devis. Poste basé à domicile.







Mes compétences :

Biomédical

HPLC

Instrumentation

Methodes

Méthodes analytiques

UPLC