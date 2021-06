Acamainpro@gmail.com CAMAIN

Spécialiste du web depuis 12 ans, passionné par les nouvelles technologies et l'univers du voyage, j'ai fondé l'entreprise 360miles.



Evoluant entre la France et le Brésil (basé à Rio), 360miles a pour vocation de conseiller les professionnels de l'hospitalité dans leur stratégie digitale quelque soit votre situation géographique.



Nous vous guidons de la création du site web à la mise en place d'actions de marketing online pour accroitre le taux de remplissage, à la définition de la stratégie social média afin de vous aider à faire les bons choix et à prendre votre image numérique en main.



Vous avez un projet touristique au Brésil, vous souhaitez ouvir votre pousada ou votre hôtel ? Nous travaillons en collaboration avec des professionnels de ce secteur qui seront à même de vous conseiller dans cette aventure.