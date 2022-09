Acher ABDOU

​

Professionnel en traitement de l’information et sa valorisation à votre appui, notamment pour :

> la conception et réalisation de toute étude à connotation économique, statistique, économétrique, sociologique, marketing, management, ....;

> la modélisation économétrique (régression multiple, colinéarité, DW, VAR, VECM,...

< l'aide à la rédaction, la rédaction( intégrale ou partielle), correction et finalisation de travaux de mémoire, de thèse,de dissertation et d'article doctoral, ….;

> l'analyse des données (ACP, AFC, ACM,...) ;

> Dépouillement et traitement des enquêtes statistiques,...



Une parfaite maîtrise de plusieurs logiciels spécifiques comme SPSS, Eviews, Oxmetrics, Grtel...



Mes compétences :

Modélisation

Statistiques

Conception-rédaction

Macroéconomie

Enquête

Rédaction de mémoire

Modélisation économétrique