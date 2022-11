Achille DE PERETTI DELLA ROCCA

Issu d'une formation mixte (universitaire et en Ecole Supérieure de Business-Management à l'IFAG) Toulouse, j'ai eu différentes opportunités qui m'ont permis d'aborder la même problématique sous différentes perspectives.



Après avoir été Center Assistant, puis Deputy Manager, je suis Manager chez SALT Mobile SA à Genève.



J'ai aujourd'hui la charge de piloter la performance d'une succursale SALT et d'accompagner les collaborateurs qui sont sous ma responsabilité.



Par ailleurs, l'expérience de Président d'Association (loi 1901) de 2008 à 2010 fut très intéressante et très formatrice. En effet à la tête d'une équipe de 20 personnes, le droit à l'erreur est mince. Cette aventure apprend à maîtriser des impératifs : administratifs, systémiques, financiers mais elle apprend surtout à gérer l'Homme.



Mes compétences :

Proactif

Gestion clientele

Orienté solution

Flexible

Gestion d'équipe

Team Management

SAP

Odoo

SAP HR MARILYN

IOS

Android